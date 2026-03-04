Tras fallo de la Sala, Gobierno anuncia nueva subasta de frecuencias

El Gobierno de Rodrigo Chaves anunció, este miércoles, que en tres meses presentará un nuevo concurso para la adjudicación de las frecuencias de radio y televisión.

Esto luego de que, el viernes pasado, la Sala Constitucional anulara el proceso actual por determinar que el Poder Ejecutivo no tomó en consideración, ni garantizó, “el pluralismo que debe implorar en un Estado Democrático de Derecho y en una Sociedad de la Información Libre y Plena”.

“Tenemos que obedecer a la Sala IV, pero respetarla no, esa es la hablada de todos los expresidentes. Este fallo yo no lo respeto, es desastroso y repudiable. No vamos a tomar medidas de fuerza, vamos a hacer lo que las leyes mandan, despreciando este fallo”, dijo Chaves en medio de su conferencia de prensa semanal.

Junto a él, la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, cuestionó el actuar de los magistrados y la negativa que, según ella, tuvieron para recibir a las autoridades del Micitt y la SUTEL antes de emitir su fallo.

Sin embargo, celebró que la Sala sí dejara claro que el camino para la adjudicación de estas frecuencias es el concurso público.

“La Sala dejó muy claro que el concurso público es el camino. Señores de la industria de radio y televisión, mejor se van olvidando de otro proceso para la adjudicación de frecuencias.