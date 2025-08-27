Tras declararla confidencial, Justicia presenta nueva cárcel en conferencia de prensa

Luego de declararla confidencial y negarse a decirle a los diputados dónde se construiría, el ministro de Justicia, Gerald Campos, dio este miércoles todos los detalles de la nueva cárcel que pretende construir el gobierno de Rodrigo Chaves.

Lo hizo en la conferencia de prensa semanal desde Casa Presidencial.

Ahí reveló que el nuevo centro penitenciario se construirá en un terreno de 90.846 m² en el complejo de La Reforma, en Alajuela, un dato que Campos insistía en no brindar alegando motivos de seguridad institucional por presuntas amenazas recibidas por funcionarios de su ministerio.

La nueva cárcel albergará 5.100 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad y costará poco menos de ₡21 mil millones.

Dentro de los detalles dados a conocer está que tendrá cinco módulos para 1.020 personas cada uno, así como cinco consultorios médicos, 25 celdas de visita íntima y 20 celdas de aislamiento.

La previsión de las autoridades de Gobierno es que la cárcel dure 195 días en construirse y esté lista antes de que acabe el 2026.

El proyecto se financiará con recursos no ejecutados por diferentes instituciones públicas. Un primer tracto de ₡7.870 millones se incluirá en el segundo presupuesto extraordinario recién dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, mientras que la cifra restante se incluiría en el presupuesto nacional de 2026.