Tras casi un mes fuera, Eli Feinzaig regresó al Plenario Legislativo

Luego de casi un mes de ausencia, el diputado Eli Feinzaig regresó este miércoles al Plenario Legislativo tras recuperarse del mortal accidente en el que se vio involucrado a finales de octubre pasado.



El liberal agradeció las muestras de apoyo de sus compañeros legisladores y la ciudadanía, así como de aquellos que lo asistieron a él y los demás heridos en carretera.

“Sé que algunos me enviaron mensajes que no he podido responder, todavía tengo varios cientos de mensajes sin abrir. Agradecimiento a los ángeles que se acercaron a ayudarnos en carretera, a los bomberos, a la Cruz Roja, la gente que con total desprendimiento se detuvieron para ayudar.



“A todo el personal del Hospital de San Ramón, del Hospital Metropolitano, a todo el mundo. Las personas que preguntan todavía por Fabián, que va mejorando lentamente su salud, todavía está bastante delicado. Y las personas que oraron por Ericka, agradecerles por haber hecho ese acto aquí en memoria de mi querida Ericka Benavides”, aseveró en medio del control político.

Feinzaig viajaba junto a su chofer y asesora hacia Palmares como parte de las diligencias de la campaña presidencial del PLP, cuando chocaron de frente contra un camión.

Producto del aparatoso accidente, falleció en el sitio su asesora Ericka Benavides, mientras que su chofer permanece internado. También resultó herido de gravedad el chofer del camión.

El economista, por su parte, fue operado por una fractura en el esternón.