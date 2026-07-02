Tras archivo, oficialismo presenta nuevo intento por patrocinio de alcohol en el deporte

El vencimiento del plazo legal que tenía el proyecto de ley que busca permitir el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte obligó al oficialismo a presentar una nueva propuesta en esa misma línea.

El expediente 23.216, denominado Ley para el impulso y fortalecimiento del deporte nacional, fue archivado el pasado 30 de junio pese a que ya se había votado en primer debate.

Esa iniciativa fue presentada el 30 de junio de 2022 por la legisladora Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana.

La propuesta del oficialismo era que, luego de esa votación, el texto se retrotrajera para hacerle modificaciones. El proyecto había ido a consulta ante la Sala Constitucional, que ahora podría devolverlo sin resolver nada por culpa de ese archivo.

Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, indicó que este miércoles se presentó un nuevo proyecto referente al tema.

“Los proyectos en la Asamblea Legislativa tienen cuatro años para ser votados. En el caso particular del patrocinio, no logró el acuerdo y, por lo tanto, dado que el procedimiento que tenía que aplicarse no se pudo porque se archivó, estamos presentando hoy un proyecto de ley nuevo en los mismos términos y con el acuerdo alcanzado con las diferentes fracciones esperamos que se le pueda dar un trámite rápido”, comentó Acosta.





Por su parte, Vianey Mora, diputada del Frente Amplio, culpó a la fracción de Pueblo Soberano por la omisión de los procesos legislativos.