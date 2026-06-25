Tras anuncio de recortes, Frente Amplio exige al Gobierno más plazas para fiscales

En medio del anuncio que el Gobierno de Laura Fernández realizó este miércoles de un recorte presupuestario de 5% para todo el aparato estatal, la fracción del Frente Amplio exigió al Ejecutivo que gire más recursos para la contratación de fiscales en el Ministerio Público.

La bancada hizo esa solicitud pública luego de que el fiscal general, Carlo Díaz, explicara a los diputados de Seguridad y Narcotráfico que el Ministerio Público tiene un faltante de 134 plazas de fiscales, lo que equivale a trabajar con un 20% menos del personal requerido.

“Lo que estamos es administrando pobreza, definitivamente. La media mundial recomendada es de 12 fiscales por cada 100 mil habitantes; en Costa Rica tenemos ocho”, dijo Díaz poco antes de reclamar por los ₡8.688 millones que el Ministerio de Hacienda se ha negado a transferir a la Fiscalía como parte del presupuesto actual.

En esa misma línea, el fiscal precisó que, por ejemplo, solo seis magistrados están dedicados a la investigación del lavado de dinero proveniente del narcotráfico o el crimen organizado.

“Con esa cifra sobre la mesa, queda clara la improvisación de este Gobierno en seguridad: mucho discurso, y casi ninguna inversión en lo que realmente golpearía a las estructuras criminales, que es perseguir su dinero", cuestionó el diputado José María Villalta.

“Este déficit de personal no es una casualidad, sino una decisión política”, añadió la bancada.

Esas quejas se dan en medio del millonario recorte que anunció el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, junto a la presidenta Laura Fernández.

Si bien no se han dado mayores detalles, Chaves sí precisó que sería de 5% sobre el presupuesto actual y próximamente también sobre el presupuesto nacional del 2027.

La mandataria, por su parte, habló de “viajes, viáticos y horas extras”, aunque no aclaró cómo ni en qué medida.

El recorte cubrirá a todo el aparato estatal, incluidos los tres poderes de la República, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones, según dijo Chaves.



El ministro también adelantó que, en el caso del Poder Judicial, ese 5% se traduciría en un recorte de ₡27 mil millones.