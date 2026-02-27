Tras adhesión a Laura Fernández, Bojorges presenta reforma para reelección presidencial

Un mes después de dar su adhesión a Laura Fernández y renunciar públicamente al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el diputado Leslye Bojorges presentó un proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial continua en Costa Rica.

En un video publicado en sus redes sociales, Bojorges apareció junto a la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, para defender que a los costarricenses les gusta “la continuidad”.

Para apoyar esa tesis, el legislador independiente puso como ejemplos diferentes elecciones en que un mismo partido se mantiene en el poder, incluidos periodos de Liberación Nacional, PUSC y Acción Ciudadana. Además, resaltó como un último ejemplo el respaldo que “el movimiento” de Rodrigo Chaves tuvo con la ahora presidenta electa Laura Fernández.

“Históricamente, el pueblo de Costa Rica ha decidido darle continuidad a los gobiernos (...) A los costarricenses nos parece bien darle continuidad a los gobiernos para lograr que las obras se concreten.

“Me parece que lo correcto sería entonces plantear una modificación al artículo 132 de la Constitución Política, donde diga que se podrá reelegir por una única vez al presidente de la República”, defendió Bojorges.

Cisneros defendió que las reglas actuales no tienen ningún asidero constitucional y por eso aseguró que, si la reelección se permite, debe ser continua.

“Si hay reelección presidencial debería ser continua, que la persona decida. A cuenta de qué, si la Constitución en ningún momento dice eso, los magistrados se inventan que usted tiene que irse ocho años para la casa y luego regresar, no señor”, dijo.



