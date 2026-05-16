Tras 25 años concluye debate del caso “Reaseguros” contra expresidente Miguel Ángel Rodríguez

Este viernes finalizó el debate público del caso conocido como “Reaseguros” , en el que figura como imputado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría , tras 25 años de proceso judicial .

La investigación por presuntos delitos de peculado se remonta al año 2001 y está vinculada con supuestos pagos irregulares de reaseguradoras a funcionarios de la administración Rodríguez Echeverría, con el fin de favorecer contratos con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El juicio inició en setiembre de 2025 y ahora el tribunal deberá emitir la parte resolutiva de la sentencia el próximo 29 de mayo.

Tras concluir el proceso, el expresidente publicó un mensaje en el que aseguró sentirse tranquilo y afirmó que no existe “ningún hecho concreto y probado” que lo vincule con algún delito.

Rodríguez también cuestionó la duración del proceso judicial, calificándolo como una “dolorosísima prueba” para él y su familia.