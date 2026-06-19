Tras 15 años de permisos, Mario Zamora renuncia a plaza en la Defensoría

Tras 15 años de disfrutar de permisos para ausentarse de sus labores, el exministro de Seguridad, Mario Zamora, renunció este viernes a su plaza en la Defensoría de los Habitantes.

Así lo confirmaron esta tarde tanto la institución como el propio Zamora a Teletica.com.

La decisión llega luego de que la Defensoría reconociera que le negó al exjerarca la solicitud que planteó en mayo pasado para gozar de la que sería su décima licencia en 28 años de laborar para esa institución, de los cuales solo 13 ha estado en el cargo.

“Informamos que ya la institución conoció y resolvió la solicitud de licencia planteada por el funcionario, la misma que le fue denegada. El día de hoy recibimos la carta de renuncia al puesto por parte del funcionario”, dijo la Defensoría por medio de un correo electrónico.

Posteriormente, Zamora corroboró esa decisión.

"Al no contar con el permiso sin goce de salario por cuatro años, solicitado ante la señora Defensora de los Habitantes y al haberse denegado el mismo por parte de doña Angie Cruickshank Lambert, presenté mi renuncia a mi puesto de trabajo en propiedad que ostento desde agosto de 1993; a efectos de poder desempeñar el cargo de Embajador Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, Sede Ginebra, Suiza", aseguró Zamora a este medio.



El exministro fue nombrado en mayo anterior como representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza.

Esa designación fue la que motivó esa última solicitud de licencia, la undécima que presentó desde que fue nombrado en la Defensoría el 16 de marzo de 1993.

Esos permisos le permitieron fungir en dos periodos distintos como ministro de Seguridad Pública, como viceministro de Gobernación y Policía, así como director de Migración y Extranjería. También capacitarse y atender asuntos personales.



