Traidora y “Judas”: Chaves también arremete contra Luz Mary Alpízar

“Hoy se quitó la máscara ante el pueblo de Costa Rica, me da vergüenza ajena y le digo nunca nadie en política ni en la vida profesional, me había traicionado los valores por los que yo luché tanto. Los otros 37 diputados entiendo porque sirven intereses claros, pero usted, doña Luz Mary, que Dios la perdone y no sé qué pensará el pueblo de Costa Rica”, añadió.