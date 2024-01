¿Tienen sentido las amenazas de los diputados contra quienes se abstienen de declarar?

“No solo no existe un concepto de exceso de defensa de nuestros derechos constitucionales, sino que tenemos derecho a defenderlos en toda la extensión que consideremos necesarios. El punto fundamental es que la persona puede ser sometida a un proceso penal por sus declaraciones, porque se autoincrimine, eso es lo que protege la Constitución. La persona no puede ser forzada a autoacusarse, exista o no una investigación abierta”, asegura.