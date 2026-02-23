Ticos pagarían más por sus préstamos si se acepta devolución del ROP, advierte Hacienda

El Ministerio de Hacienda advirtió este lunes que la devolución total de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) tendría un impacto directo en los intereses de los créditos de todos los costarricenses, incluida la deuda pública que paga el país.

En medio de la mesa de trabajo que lleva adelante el Congreso por este tema, el ministro Rudolf Lücke presentó una serie de proyecciones a partir del ejemplo de países como Perú y Chile, que años atrás aprobaron devoluciones similares de regímenes complementarios.

El primer punto que tocó el jerarca es que, si se venden los títulos de deuda que hoy reúnen esos fondos, la repentina oferta en el mercado provocará que estos bajen su valor y eso incidirá en sus rendimientos inmediatos.

“El problema aquí es que con un menor precio se van a tener que materializar esas pérdidas, eso reduce el valor del fondo y genera menores rendimientos para los afiliados. En el momento que se liquiden esos títulos para poder hacer entrega de los recursos, van a valer menos”, dijo.

El otro punto es que, según Lücke, los títulos que Hacienda emite para el pago de las obligaciones normales del Gobierno tendrán que competir en ese mismo mercado, de manera que las tasas deberán bajar para hacerlos más competitivos.

“El gasto en interés (pago de deuda) aumentaría en ₡56 mil millones en 2026 y ahí se diluye hasta ₡54 mil millones en 2028 y así sucesivamente (...) Para 2030 la proyección sería de un aumento total de ₡613 mil millones por aumento en el pago de intereses”, aseveró.

Pero, además, el ministerio también realizó proyecciones sobre el aumento en las tasas de interés para todos los créditos del sistema financiero costarricense.

Por ejemplo, según Lücke, una persona que tenga un crédito de ₡15 millones por su vehículo pagaría ₡292 mil más por año; mientras que un préstamo de ₡25 millones para PYMES tendría un incremento anual de ₡677 mil.

En el caso de los préstamos de vivienda, uno de ₡65 millones enfrentaría un aumento de alrededor de ₡1.3 millones al año.

“¿Para el Ministerio de Hacienda y todos los costarricenses? ₡140 mil millones de manera inmediata en el servicio de la deuda, que se traducen en 350 mil becas Avancemos, 15 mil bonos de vivienda, 407 km de nuevas carreteras o 1.522 km de mantenimiento en carreteras”, añadió el ministro.

Leiner Vargas, economista y vocero de las organizaciones que piden la devolución del ROP, acusó a las autoridades de querer meter miedo en la población y los diputados por esa posibilidad y aseguró que un 6% de los recursos que en este momento tiene el ROP están en bonos de 180 días, de manera que no se tendrían que liquidar bonos de Hacienda ni en el exterior, ni materializar las pérdidas que anunció el ministro.

La discusión sobre el ROP seguirá el próximo lunes cuando los diputados evalúen las propuestas recibidas de los diferentes actores que forman parte de la mesa multisectorial que, en principio, decidirá la forma en que se retirarán los recursos.

