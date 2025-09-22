Ticos con corona, montaje y amenazas: así avanza sesión sobre inmunidad de Rodrigo Chaves
La sesión debe concluir antes de las 7 p. m., pero tres fracciones todavía deben hacer sus exposiciones.
La Asamblea Legislativa discute, la tarde de este lunes, una solicitud de levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, para que este afronte un juicio por presunto peculado.
Pasadas las 2 p. m., la sesión se abrió con el conocimiento de las recomendaciones del informe de mayoría emitido por una comisión que estudió el caso; seguido de una exposición de los miembros del foro, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas.
Luego dio inicio un debate reglado, en el que los diputados empezaron a justificar sus votos.
"Hoy venimos a ratificar la posición que ha sostenido durante estos tres años la fracción oficialista. Sí señores, venimos a eso. Vamos a ratificar lo que la fracción oficialista ha dicho insistentemente en estos últimos tres años: no pueden existir ticos con corona. Eso han dicho, eso deben cumplir. Aquí no hay ticos con corona, o le ponen corona al presidente, o hacemos que pase por los procesos legales que corresponden. Por eso venimos a cumplir la solicitud que ha hecho la fracción oficialista, de que no deben existir los ticos con corona", expuso el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.
El grueso de esa bancada —la más grande del Congreso— votará a favor del desafuero del mandatario, por considerar que hay pruebas suficientes para que el proceso avance, como explicaron ampliamente los diputados Alejandra Larios, Danny Vargas, Dinorah Barquero y José Joaquín Hernández.
Desde el oficialismo, representado en el Parlamento por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los discursos fueron en contra del fiscal general Carlo Díaz y la Corte Suprema de Justicia, a las que se les achaca una presunta persecución política.
"Es un caso burdo, un montaje político muy peligroso", señaló la vocera de la bancada de la agrupación de gobierno, Pilar Cisneros.
La periodista de profesión hizo uso de su tiempo para proyectar un video en el que, dice ella, quedan evidenciadas las contradicciones del principal testigo del caso contra el gobernante, Christian Bulgarelli.
Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, figura como sospechoso de haber girado una orden al publicista antes indicado, para que diera $32.000 al exasesor del presidente, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Cisneros fue acuerpada por sus compañeros de fracción, Daniel Vargas, Ada Acuña, Paola Nájera y Jorge Rojas.
También se posicionó de su lado el independiente Gilberth Jiménez, quien señaló que el proceso de levantamiento de la inmunidad del mandatario se ha convertido en una "campaña electoral anticipada", de la que dice, no será parte.
El congresista incluso arremetió contra Liberación Nacional, divisa que representó hasta el 26 de mayo pasado.
Desde esa acera, Izquierdo le respondió al rechazar que haya habido algún tipo de "prisa" en la tramitación del caso contra el gobernante, en el tanto que transcurrieron tres años entre la fecha en que se dieron los hechos y la discusión del desafuero que los reúne este lunes.
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consumó su división interna en este tema. Contrario a la línea dictada por su Asamblea Nacional y su candidato, Juan Carlos Hidalgo, tres legisladores anunciaron su voto en contra del levantamiento de la inmunidad de Chaves.
Llamadas y puestos
Entre los independientes, con la salvedad de Gilberth Jiménez, prevalecieron las posiciones a favor del desafuero.
Pero Johanna Obando y Kattia Cambronero fueron más allá y denunciaron presiones para votar en contra del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.
"Sabemos que ha habido presiones por parte del Ejecutivo. La semana pasada hubo llamadas y este día también. Hay diputados que han estado negociando puestos en embajadas, que han estado negociando ministerios venideros, en caso de Rodrigo Chaves y Laura Fernández sigan en el poder, que han estado negociando despidos y dádivas", aseguró la primera de las diputadas.
La segunda, en cambio, adelantó que ni las extorsiones, ni amenazas, ni la desacreditación continua, la doblegarían.
"No juzgaremos al presidente. No seremos irrespetuosos de la división de poderes, solo permitiremos que se realice un proceso judicial donde el presidente podrá utilizar todos los mecanismos que el sistema permita para su defensa. No estamos promoviendo un juzgamiento anticipado, estamos siendo consecuentes con nuestro mandato constitucional: nadie está por encima de la ley, ni siquiera usted, presidente", señaló Cambronero.
Tanto Gloria Navas como María Marta Padilla se mostraron a favor del desafuero.
Al cierre de esta publicación estaban pendientes de escucharse las posiciones de los partidos Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y Partido Frente Amplio (PFA).