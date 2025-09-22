Ticos con corona, montaje y amenazas: así avanza sesión sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

La Asamblea Legislativa discute, la tarde de este lunes, una solicitud de levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, para que este afronte un juicio por presunto peculado.

Pasadas las 2 p. m., la sesión se abrió con el conocimiento de las recomendaciones del informe de mayoría emitido por una comisión que estudió el caso; seguido de una exposición de los miembros del foro, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas.

Luego dio inicio un debate reglado, en el que los diputados empezaron a justificar sus votos.

"Hoy venimos a ratificar la posición que ha sostenido durante estos tres años la fracción oficialista. Sí señores, venimos a eso. Vamos a ratificar lo que la fracción oficialista ha dicho insistentemente en estos últimos tres años: no pueden existir ticos con corona. Eso han dicho, eso deben cumplir. Aquí no hay ticos con corona, o le ponen corona al presidente, o hacemos que pase por los procesos legales que corresponden. Por eso venimos a cumplir la solicitud que ha hecho la fracción oficialista, de que no deben existir los ticos con corona", expuso el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.

El grueso de esa bancada —la más grande del Congreso— votará a favor del desafuero del mandatario, por considerar que hay pruebas suficientes para que el proceso avance, como explicaron ampliamente los diputados Alejandra Larios, Danny Vargas, Dinorah Barquero y José Joaquín Hernández.

Desde el oficialismo, representado en el Parlamento por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los discursos fueron en contra del fiscal general Carlo Díaz y la Corte Suprema de Justicia, a las que se les achaca una presunta persecución política.

"Es un caso burdo, un montaje político muy peligroso", señaló la vocera de la bancada de la agrupación de gobierno, Pilar Cisneros.

La periodista de profesión hizo uso de su tiempo para proyectar un video en el que, dice ella, quedan evidenciadas las contradicciones del principal testigo del caso contra el gobernante, Christian Bulgarelli.

Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, figura como sospechoso de haber girado una orden al publicista antes indicado, para que diera $32.000 al exasesor del presidente, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Cisneros fue acuerpada por sus compañeros de fracción, Daniel Vargas, Ada Acuña, Paola Nájera y Jorge Rojas.

También se posicionó de su lado el independiente Gilberth Jiménez, quien señaló que el proceso de levantamiento de la inmunidad del mandatario se ha convertido en una "campaña electoral anticipada", de la que dice, no será parte.

El congresista incluso arremetió contra Liberación Nacional, divisa que representó hasta el 26 de mayo pasado.

Desde esa acera, Izquierdo le respondió al rechazar que haya habido algún tipo de "prisa" en la tramitación del caso contra el gobernante, en el tanto que transcurrieron tres años entre la fecha en que se dieron los hechos y la discusión del desafuero que los reúne este lunes.

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consumó su división interna en este tema. Contrario a la línea dictada por su Asamblea Nacional y su candidato, Juan Carlos Hidalgo, tres legisladores anunciaron su voto en contra del levantamiento de la inmunidad de Chaves.

Llamadas y puestos