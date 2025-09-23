Tico con corona y drama innecesario: esto dicen los candidatos sobre inmunidad de Chaves

“No se alcanzaron los 38 votos que pide la Constitución, pero la señal política es contundente: la mayoría del Congreso cree que el Presidente debía enfrentar a la justicia como cualquier costarricense. Ese resultado marca un antes y un después en la relación entre poder e instituciones.

“Paradójicamente, el propio Rodrigo Chaves ha repetido que ‘todos somos ticos sin corona’. Hoy la realidad lo contradice: el único ‘tico con corona’ es él. Y esa es la mayor herida al principio de igualdad ante la ley”, aseveró.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, también cuestionó la decisión.



“Ciertamente, que no se le levante el fuero al Presidente no es una absolución, esto sencillamente lo que hace es postergar esos procesos para cuando el Presidente, como cualquier ciudadano, deje de ser Presidente y enfrente a la justicia.



“Lo que tampoco se puede dar es que si el Presidente fuera nombrado ministro, su inmunidad se puede extender cuatro años más y esto significa que podría evadir la justicia por ese periodo de tiempo, eso no es de recibo”, dijo.

Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, criticó la actitud de los legisladores, pero también del propio Chaves, que dijo “tiene miedo de rendir cuentas”.



“En Costa Rica, nadie debería estar por encima de la ley. Un grupo minoritario, pero significativo, de diputados se apartó de ese principio fundamental: con su voto protegen a un Presidente que tiene miedo de rendir cuentas ante la justicia, eso es un golpe directo a nuestro Estado de derecho. Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios”, aseveró.

Del otro lado, en cambio, Natalia Díaz y Laura Fernández, dos exministras de Chaves, criticaron el proceso.



“Lo de ayer fue como comentar un partido que sabíamos cómo iba a terminar, el marcador estaba clarísimo. Luis Diego estuvo en el plenario, pero tuvo que salir por una situación familiar que de verdad espero se resuelva bien.



“Ahora, honestamente, no le veo sentido a meterle drama a esto. Esa votación no le cambia nada a la gente, no le ayuda ni a la justicia, ni a la Asamblea, ni al país. Decidieron que el proceso contra el Presidente puede esperar unos meses, perfecto, pero ahora aprovechemos este tiempo para hablar de lo que de verdad importa, como la seguridad, el empleo, la educación y la salud", afirmó Díaz, líder de Unidos Podemos.

Fernández fue más allá y aseguró que el resultado de la votación, y el intento en sí, solo fortalecen al mandatario y a su movimiento.





“Bajo la errónea y cínica creencia de que así debilitaban tanto a don Rodrigo como a nuestra campaña, lograron todo lo contrario: hoy el Presidente y el movimiento rodriguista salen fortalecidos, porque Costa Rica ya cambió y nunca más regresará al pasado político que tanto daño le hizo a nuestra querida Patria”, dijo.

Con el resultado, el proceso penal contra Chaves se mantendrá congelado hasta que el mandatario deje de serlo y pierda su fuero.