Testigo declaró que Bukele se quejó con Chaves porque su director en BCIE no le aprobó recursos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se quejó con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, luego de que su director ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Alberto Franco, le negara unos recursos. Así lo refirió el economista en una declaración que dio a la Fiscalía General y que consta en el expediente 25-000019-0033-PE, que una comisión de la Asamblea Legislativa estudia como parte de un proceso de levantamiento de la inmunidad solicitada por la Corte Suprema de Justicia.

Dicho extracto fue dado a conocer por la diputada Rocío Alfaro durante el interrogatorio que le hizo la mañana de este viernes al mandatario en una comparecencia, en la que este hizo su descargo frente a una acusación por presunta concusión.

La congresista del Partido Frente Amplio (PFA) reconoció que, si bien lo relacionado con el gobernante salvadoreño no se relacionaba directamente con el caso que se seguía contra Chaves, sí se enmarcaba en el contexto de “molestia” que él tenía con Franco.

Además de ese tema, el economista refirió que su destitución, el 6 de noviembre de 2022, respondió a la forma en la que otorgaba los recursos en el organismo internacional, de acuerdo con Alfaro.

"Pero también afirma que usted lo presionó porque a usted lo presionó el presidente de El Salvador también, que hubo un reclamo", agregó la parlamentaria.

Chaves insistió en que ordenó la destitución de Franco por “incompetencia y falta de capacidad”.

Sin embargo, el 13 de diciembre de 2023, el gobernante también refirió que el exdirector “causó daño en la relación de Costa Rica con otros países miembros del banco”, producto de que tenía “demasiada iniciativa”.

Al ser cuestionado sobre si esa “queja” o “presión” se dio, el mandatario respondió:

"Yo con muchísimo gusto me vendré a referir a este tema cuando la Asamblea Legislativa considere apropiado hacer una comisión investigadora sobre el caso. Esta no es una comisión investigadora del tipo de presiones que se imagina don Alberto Franco pudo haber puesto hipotéticamente el presidente Bukele sobre mí en temas que no tienen nada que ver con esto. Si hacen esa comisión, invítenme y vengo".

Teletica.com procuró un comentario de Franco sobre el particular, pero este indicó que, en el tanto es una declaración judicializada, no podía referirse a la misma.

Este medio pudo constatar —mediante una revisión de la pieza del Ministerio Público— que el economista forma parte de los testigos de la causa seguida contra el gobernante.

Valga recordar que el caso contra Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, tiene que ver con una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli para que este diera $32.000 al asesor y amigo del presidente, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Respecto a la queja de Bukele, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador.