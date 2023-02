Tesorero del PIN: Brunner consultó cómo recibir donaciones de personas jurídicas en campaña

“Sobre la necesidad de hacer esa lista de activos que viene del fideicomiso y todo eso, él (Róger) lo que recomienda es hacer nada, nada de nada, no hacer listas ni hacer traslados, no hacer nada. En este momento, el Tribunal (TSE) no sabe nada de eso y realmente no hay que reportar tampoco los activos porque la compra de activos no es redimible”, se escucha decir a Brunner en esa grabación que tanto él como el presidente Chaves reconocieron fue sustraída sin autorización.