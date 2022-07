“Tal vez el señor presidente se excedió en la forma”, dice Pilar Cisneros a diputados

Por Juan José Herrera | 26 de julio de 2022, 16:53 PM

La jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, reconoció este martes en el plenario legislativo que el presidente Rodrigo Chaves pudo excederse en la forma en que les habló a los diputados durante su discurso en Guanacaste.



La oficialista se refirió a la importancia de “cuidar las formas” y cómo estas son valiosas en la dependencia que el Ejecutivo y el Legislativo tienen uno del otro, en relación con las fuertes palabras que el mandatario tuvo para los legisladores por el proyecto de eurobonos.

Lea también Nacional Diputados responden a Rodrigo Chaves tras emplazamiento para aprobar eurobonos "Es un llamado patriótico a su responsabilidad, dejen de jugar chapitas o, mejor dicho, no empiecen", dijo Chaves en Nicoya.

“Háganlo patriótico, diputadas y diputados, aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas, eso no es irrespetuoso, Asamblea Legislativa. Es un llamado patriótico a su responsabilidad. Dejen de jugar chapitas, mejor dicho, no empiecen”, había dicho Chaves.

“Las formas cuentan y deberían contar mucho, y si nosotros dependemos un poder del otro hay que cuidar las formas, y tal vez el señor Presidente se excedió en la forma, pero aquí lo que estamos discutiendo es el fondo. ¿Cuánto nos va a costar pagar esa deuda? Lo que le estamos pidiendo a los señores diputados es una actitud patriótica”, dijo Cisneros.

La diputada recordó que la deuda pública consume 41% del presupuesto nacional y que los vencimientos próximos de deudas se elevan hasta $7.700 millones en los siguientes cinco años, de ahí la importancia de aprobar esa nueva emisión para canjear deuda cara por otra barata.

Lea también Nacional Rodrigo Chaves emplaza a los diputados para que aprueben los eurobonos Los eurobonos son títulos valores que se emiten en el mercado internacional para que el país obtenga líneas de crédito favorables en relación con las que ofrece el mercado de deuda interna.

Los diputados, sin embargo, criticaron las palabras de Chaves sobre un tema que reconocen de suma importancia; pero en el que, insisten, necesitan una justificación sólida y una explicación detallada de los destinos y formas que defiende el Gobierno para el uso de esos fondos.