Tachan carro oficial de diputada Ada Acuña

La diputada oficialista Ada Acuña denunció que fue víctima de un hurto mientras participaba en una gira en el cantón de Talamanca, según informó este sábado mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con la versión de la legisladora, personas desconocidas sustrajeron un bolso con sus pertenencias del vehículo oficial de la Asamblea Legislativa.

Entre los artículos robados se encontraban su billetera con tarjetas bancarias, identificaciones y credenciales, así como la computadora portátil y el teléfono celular asignados por el Departamento de Tecnologías de la Información del Congreso.

El hecho se registró mientras la diputada participaba en una jornada cívica y democrática en el Colegio Técnico Profesional de Talamanca.