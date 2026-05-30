Supremos poderes dan primer paso para construir acuerdos contra la inseguridad

La presidenta Laura Fernández, diputados y representantes del Poder Judicial dieron este jueves el primer paso para construir acuerdos que permitan enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

El encuentro, realizado en un ambiente de diálogo, buscó abrir espacios de cooperación entre los distintos poderes de la República. Durante la reunión, los diputados plantearon sus opiniones y solicitudes, recomendando a la mandataria ejercer un liderazgo propio y tomar distancia de los irrespetos que han marcado la discusión política.

Por parte del Poder Judicial, se subrayó la necesidad de contar con recursos económicos adicionales para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la capacidad institucional.

Pese a los señalamientos y diferencias, los participantes coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto para encontrar soluciones que permitan atender la creciente inseguridad que afecta a la ciudadanía.