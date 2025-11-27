SUPEN sale al paso de crecientes presiones por retiro anticipado del ROP

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) salió este jueves al paso de las crecientes presiones por permitir el retiro anticipado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).



Lo hizo a través de un comunicado de prensa en el que presentó “10 realidades esenciales” sobre este ahorro de los trabajadores, convertido ahora en un tema de campaña por muchos de los 20 aspirantes a la presidencia de la República.



Lo primero en que insistió SUPEN es que el ROP no es un ahorro a la vista, sino un fondo que precisamente se creó con la intención de complementar las pensiones de los contribuyentes en virtud de lo escaso que pueden ser esos montos en un futuro.

“Esos recursos se administran según lo dispuesto por ley, son inembargables e intransferibles y solo se pueden retirar al cumplir los requisitos de pensión del régimen básico (como el IVM), o en casos excepcionales como enfermedad grave, terminal o fallecimiento”, aseveró la superintendencia.



El segundo punto que la SUPEN aclaró es que el ROP no se construye solo con el aporte del trabajador, sino que es un fondo ﻿en el que la persona suma un 1% de su salario, el patrono un 3,25% y además el Estado contribuye con una exención fiscal sobre sus rendimientos.

En esa lista de realidades, la autoridad de pensiones también desmiente que las personas puedan gestionar esos recursos mejor que una operadora o que sus recursos se los deja la operadora en caso de fallecimiento, pues en realidad sí son heredables.

La SUPEN también habló de la posibilidad de un retiro total o acelerado, como plantean candidatos y también diputados: solo en el actual Congreso hay al menos cinco proyectos de ley en ese sentido, algunos más agresivos que otros, pero todos con la intención de retirar esos recursos.

“La ley prohíbe el retiro total precisamente para proteger al afiliado de gastar el fondo rápidamente (en deudas, compras u otras alternativas) y luego quedar sin ningún complemento durante los últimos años de su vejez, que es cuando más lo necesitará”, insiste la superintendencia.

Finalmente, la autoridad de pensiones subrayó que un retiro masivo del ROP no solo tendría impactos severos en el resto de los contribuyentes, sino incluso en las finanzas del país.

“Los fondos del ROP representan un porcentaje muy significativo de los activos financieros del país (cerca del 10% del total de activos). Si se permitiera un retiro masivo, esa inyección de liquidez en la economía generaría fuertes presiones inflacionarias (subiría el costo de vida para todos) y provocaría distorsiones en las tasas de interés, afectando el crédito y la estabilidad financiera de todo el país”, añadió SUPEN.

Hasta ahora, el actual Congreso solo permitió un retiro total para personas con enfermedades graves o terminales, mientras que la pasada Asamblea Legislativa aprobó un retiro escalonado y temporal para mitigar los efectos económicos durante la pandemia del COVID-19.