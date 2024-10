SUPEN propone aumento del IVA para financiar pensiones del IVM

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) propone un aumento del impuesto al valor agregado (IVA) para financiar las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La idea se presentó en el diálogo nacional que la SUPEN lleva adelante junto a autoridades y sectores para atender la inminente crisis en los diferentes sistemas de jubilación del país.

Mauricio Soto, director de la División de Supervisión de Riesgos de la SUPEN, explicó que la idea es aumentar el impuesto en un porcentaje adicional (hoy es el 13%) para que esa diferencia vaya directamente a las reservas del IVM.

“Llevamos una propuesta sobre el financiamiento más abocada a aumentar el IVA para temas previsionales: que si yo voy a la pulpería, en vez de que me cobren 13%, me cobren 16%; pero que esos tres puntos porcentuales se me acrediten en una cuenta individual, tal vez como un ahorro forzoso, por así decirlo”, precisó Soto.