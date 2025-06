Solo “si el Presidente quiere”, dice oficialismo sobre convocatoria de Chaves

El diputado oficialista, Daniel Vargas, aseguró que mantendrán su oposición a que el presidente Rodrigo Chaves comparezca ante la comisión que investiga presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según Vargas, convocarlo por mandato de los legisladores “abriría un portillo” para que el mandatario sea llamado en cualquier comisión.

Ante la propia comisión, Vargas criticó el pronunciamiento que el departamento de Servicios Técnicos realizó sobre el tema, cuando subrayó que el mandatario deberá comparecer si es que los diputados quieren incluir su nombre en el informe final del órgano.

El oficialista también subrayó que los pronunciamientos de Servicios Técnicos, al final de día, no son vinculantes.

Andrea Álvarez, presidenta de la comisión y quien presentó esa consulta a Servicios Técnicos, criticó el bloqueo que el oficialismo y otro grupo de diputados realizan a esa moción de audiencia, que ya se ha aprobado, y retirado, dos veces.

“Ustedes no son los llamados a ejercer el derecho de defensa del Presidente, si él simplemente no quiere venir al final, que diga que no viene, pero ustedes no me han permitido que yo lo convoque porque se traen abajo cada vez que se presenta la moción”, cuestionó.