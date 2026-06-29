Sindicatos, sectores y diputados firman pacto para buscar soluciones a problemas del país

Las fracciones legislativas de Liberación Nacional, Frente Amplio y Agenda Ciudadana, y la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases) firmaron este lunes un “pacto patriótico” con el objetivo de construir soluciones conjuntas a las principales problemáticas del país.

Renases, que reúne a su vez a organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas y movimientos sociales, precisamente se creó para unificar el sentir y preocupación de estos grupos por la situación de Costa Rica.

El pacto incluye, entre muchos otros, acuerdos para la defensa irrestricta del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Además, defiende el respaldo a la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento del supuesto del Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Fuerza Pública y demás grupos policiales, y una “profunda transformación” de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para establecerle controles democráticos y rendición de cuentas.

El acuerdo también incluye la defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante un plan para el pago de la millonaria deuda estatal, la reducción de listas de espera, la crisis de especialistas y el respeto pleno a su autonomía.

“Las partes firmantes también acordaron avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, fortaleciendo desde la primera infancia hasta las universidades públicas, además de garantizar la estabilidad laboral del personal docente, técnico-docente y administrativo”, precisó Renases.

La idea es que todos los involucrados integren equipos técnicos y políticos permanentes que permitan canalizar propuestas legislativas provenientes de los sectores sociales y fortalecer el control político desde la Asamblea Legislativa.

El acuerdo fue firmado este lunes en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa en presencia de todos los sectores representados.