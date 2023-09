Sindicatos, diputados y hasta un astrónomo rechazan declaraciones de ministra de Educación

“Por eso es que en la ruta de la Educación sí existe, sí existe la ruta, solo que la ruta me la inventé yo, nunca hubo una ruta de la Educación, y ahora hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar, que todo el mundo está esperando, yo ya tengo más de la cuarta parte de la ruta ejecutada, y sí estoy sacando un segundo documento, pero no lo puedo sacar yo, pues si yo me siento un fin de semana yo lo hago y lo saco, yo tengo que trabajarlo con mi gente”, agregó Müller.