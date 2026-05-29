Sindicatos del ICE piden renuncia inmediata de Marco Acuña como presidente ejecutivo

Sindicatos de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitaron este viernes la renuncia inmediata de Marco Acuña como presidente ejecutivo de esa institución.

La misiva, firmada por el Frente interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), suma además el respaldo de organizaciones como SIICE, Asdeice, Anttec, Fusice y Siproceice, así como un amplio número de sindicatos de diferentes sectores.

La queja surge por la posición de Acuña en torno al cuestionado proyecto de armonización eléctrica y las declaraciones que él dio el pasado miércoles junto a la presidenta de la República, Laura Fernández.

“Desde nuestras organizaciones tenemos memoria: el señor Marco Acuña Mora, antes de ser director corporativo de Electricidad y luego presidente ejecutivo del ICE, trabajaba como administrador del contrato de conexión del Grupo CMI (capital guatemalteco), dueño de plantas eólicas de generación privada que venden energía al ICE.

“Las subastas eléctricas del plan de Armonización, beneficiarían a generadores privados de electricidad, algo que podría beneficiarle. Por eso le solicitamos al señor Marco Acuña su renuncia inmediata a la Presidencia Ejecutiva, ya que no representa dignamente el legado histórico del ICE”, dice la misiva.

Además de los sindicatos del ICE, en el pronunciamiento aparecen otras organizaciones como Undeca, Bussco, Unidos por la Caja, FEUCR, SEC, APSE, el sindicato de la Asamblea Legislativa y el Frente Amplio, entre otras.

Las organizaciones celebraron la desconvocatoria del proyecto luego de su aprobación en primer debate, donde además se demostró que el oficialismo no tiene los 38 votos que se necesitan para la aprobación en segundo debate.

Además, cuestionaron las declaraciones que la presidenta Laura Fernández y el propio Acuña dieron el pasado miércoles en conferencia de prensa, cuando criticaron con dureza a quienes se oponen a la iniciativa.

“Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, que crece y se fortalece, consideramos que los ataques infundados y demagógicos de la presidenta de la República buscan distraer la atención del fracaso de su estrategia legislativa, resultado de un Ministerio de la Presidencia inoperante, y de una Presidencia de la República, ayuna de diálogo social, con los movimientos sociales.

“Además, sobre los ataques también infundados del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, queda más que claro que, cuando se acude al insulto y la descalificación de quien tiene argumentos diferentes sobre un tema, se hace gala de precariedad intelectual y carencia argumentativa”, añadió el bloque.

Este medio ya solicitó una reacción de Acuña mediante la oficina de prensa del ICE y está a la espera de una respuesta.