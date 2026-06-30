Sindicatos anuncian acciones y protestas contra rechazo de su representante ante CCSS

El Movimiento Sindical anunció la mañana de este martes que presentará un recurso de reposición debido al rechazo del nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como su representante ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA) y las organizaciones que la designaron sostienen que la decisión del Consejo de Gobierno carece de fundamento legal y, en esa línea, anunciaron que recurrirán a la vía judicial, la protesta social y organismos internacionales.

El Consejo de Gobierno declinó la designación de la excongresista por su falta de competencia en materia económica, participación activa en política, incompatibilidad operativa por potencial conflicto de intereses y "prejuzamiento" por opiniones emitidas en relación con políticas institucionales.

También fue rechazado el nombramiento de la sustituta de Alfaro, la presidenta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Martha Rodríguez, en virtud de que esta había sido previamente destituida del cargo.



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