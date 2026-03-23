Sindicato marcha para pedir avances en proyecto de jubilación anticipada en el OIJ

Funcionarios judiciales afiliados a la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalistica (ANIC) marcharon este lunes hasta la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados avanzar en el proyecto de ley que permitiría la pensión a los 55 años de los empleados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata de la iniciativa que el presidente Rodrigo Chaves vetó en mayo del año pasado y que desde entonces no registra avances en Cuesta de Moras.

“Nosotros lo que exigimos es que el veto presidencial, que ya tiene 10 meses de estar inactivo, sea remitido de una vez a la Sala Constitucional para que siga su trámite normal y que la Sala determine si es o no inconstitucional, y si no es, que vuelva a la Asamblea para que sea resellado”, explicó el secretario general de ANIC, Mauricio Gómez.

La propuesta defiende que los agentes de campo del OIJ puedan pensionarse a los 55 años o una vez cumplidos los 30 años de servicio activo.

Sin embargo, Chaves lo vetó argumentando “graves vicios de inconstitucionalidad, sostenibilidad financiera y desigualdad”.

Es por ello que los magistrados de la Sala IV tienen que emitir un criterio que respalde o no lo dicho por el mandatario para el Congreso pueda desechar la iniciativa o intentar su resello.