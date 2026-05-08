Sindicato denuncia supuesta intervención de jerarca del MOPT tras retiro de placas a futuro ministro

La Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa) denunció este miércoles la presunta intervención del ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, durante el retiro de placas realizado al próximo titular de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

Mientras tanto, el jerarca del MOPT, por medio de su despacho, negó haber realizado alguna gestión irregular.

Según el sindicato, los hechos ocurrieron el domingo en medio de un retén de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, en San José, cuando Aguilar quedó en medio de un retén policial.

"Cuando lo paran ahí, el muchacho este no se quiso identificar. Cerró las puertas, los vidrios de las puertas. No se quiso identificar y empezó a amenazarlos. "Obviamente los compañeros se comportaron a la altura y tanto es así que de un punto a otro apareció el señor ministro de Obras Públicas y Transportes a mediar en el asunto. Hasta ese momento no lo habían identificado, el ministro de Transportes fue el que lo identificó y de una vez llamó al compañero, que para cuando llegó el ministro de Obras Públicas y Transportes, ya le había bajado las placas, y el ministro fue el que lo identificó. Y tratando de calmar los ánimos, o interceder por él, cometió el pecado más grande: pedir que le dieran las placas al muchacho", narró a Teletica.com el secretario general del sindicato, Joselito Ureña Vega.

Consultado, el despacho del actual ministro negó haber realizado "gestión alguna" para que se le devolvieran las placas al funcionario.

"Es importante aclarar, en vista de los mensajes que circulan, que en ningún momento el Sr. Ministro ha realizado gestión alguna de manera directa, indirecta o a través de un tercero para que las placas del Sr. Aguilar no le fueran retiradas o fueran devueltas de manera irregular", aseguró el despacho ministerial ante consulta de este medio.

Ureña añadió que el tráfico se negó a devolver las matrículas y, más bien, procedió a hacer una citación contra ignorado, en el tanto que el conductor se negó a identificarse.

"No se tuvo ninguna intervención. De hecho, ahí está la boleta que le hicieron a esta persona que usted menciona, entonces, no veo cuál es el inconveniente ahí", declaró Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito.

Gabriel Aguilar brindó declaraciones a Trivisión y aseguró que nunca utilizó su cargo para intimidar a los oficiales y que la boleta se la confeccionaron porque le hicieron frenar en seco en un retén y esto provocó que él le pitara a los oficiales, lo que fue considerado por los policías como una falta de respeto, según le dijeron.

Este medio solicitó a Presidencia actual y a la mandataria electa Laura Fernández su opinión respecto a la situación y si pediría alguna explicaciones al respecto, sin que hasta el momento existan respuestas.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a su vez que los hechos dados a conocer por medios de comunicación serían valorados por el Organismo de Investigación Judicial "a efectos de determinar si existió la presunta comisión de un delito".

"En caso de encontrarse elementos de algún probable delito, se abrirá la causa penal contra la persona o personas que corresponda", dijo a Teletica.com.

El diario La Nación confirmó este jueves que abrió una investigación de oficio por este caso.