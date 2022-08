Sindicato del ICE y diputados chocan por cambios en el modelo energético nacional

Representantes de la Asociación de Empleados del ICE (Asdeice) y los diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional chocaron, este jueves, por las propuestas que actualmente se discuten para cambiar el modelo eléctrico nacional.



El sindicalista Fabio Chaves arremetió contra la apertura del mercado eléctrico nacional en favor de generadores privados o la idea que defiende el Gobierno actual de sacar al Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del seno del ICE.

El dirigente dijo a los diputados que en los últimos cuatro años los cogeneradores eléctricos han cobrado más de $850 millones por energía, que “no se necesita” y que, además, fue más cara que la ofrecida por el ICE.

“Los cogeneradores eléctricos quieren seguir haciendo clavos de oro”, dijo Chaves antes de agregar que el ICE no necesita esa energía adicional, pero está obligado a comprarla gracias a “contratos leoninos” firmados.

“Desde la perspectiva del sindicato, esta Asamblea Legislativa, y lo decimos con toda transparencia, no tiene o no debe tener potestad alguna para cambiar el modelo eléctrico, esto es una decisión de esta magnitud, tiene que ser tomada por el pueblo costarricense, nos parece que por un referendo, para ver si el modelo actual sirve o no sirve, porque aquí lo que hemos visto es que se viene a defender los intereses de los empresarios privados en contra de un modelo que ha sido exitoso”, cuestionó.