Siga aquí la presentación del gabinete de Laura Fernández

La presidenta electa, Laura Fernández, presenta este martes el equipo de trabajo que la acompañará en el inicio de su mandato el próximo 8 de mayo.



Se trata de los ministros y presidencias ejecutivas que estarán a su lado para el arranque del cuatrienio 2026-2030, marcado por la promesa de continuidad de la administración de Rodrigo Chaves.



En el aire está la incertidumbre sobre si el actual mandatario estará o no en ese equipo, en una situación inédita en la historia de la Segunda República, pero que la propia Fernández ya adelantó, semanas atrás, que podría suceder.

“Cada nombramiento que hoy les presento ha sido fruto de una decisión profundamente pensada, profundamente meditada y analizada. Cada integrante de mi gabinete está aquí hoy porque vi en ellos la capacidad, la sensibilidad y el compromiso de transformar su cargo en una herramienta real para mejorar la vida de los costarricenses”, dijo Fernández al inicio del acto.

Este será el nuevo gabinete:

Presidencia Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): El exdiputado Johnny Leiva será el nuevo jerarca.

Presidencia Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): Marco Acuña sigue en el cargo.

Presidencia Consejo Nacional de la Producción (CNP): Sigue en el puesto José David Córdoba.

Presidencia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): Mónica Taylor seguirá en el cargo.

Presidencia Patronato Nacional de la Infancia (PANI): María José Vega será la nueva jerarca.

Presidencia Instituto Nacional de Seguros (INS): Gabriela Chacón continuará en el cargo.



Presidencia Junta de Protección Social (JPS): La exdiputada oficialista, Paola Nájera, será la nueva jerarca.

Puede seguir aquí la presentación:

