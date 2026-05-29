"Siempre temí no poder ver este día", afirma Miguel Ángel Rodríguez tras absolutoria

Un total de 25 años transcurrieron entre el momento en el que el Ministerio Público abrió la investigación del escándalo de presunta corrupción conocido como "Reaseguros" y la sentencia del caso.

En todo ese tiempo, Miguel Ángel Rodríguez aguardó por el resultado que consiguió la tarde de este viernes: una absolutoria en los 11 cargos de aparente peculado que se le atribuían.

El presidente de la República en el periodo constitucional de 1998 a 2002 aseguró que todo lo que vivió quedó justificado cuando una sala repleta de medios de comunicación escuchó de viva voz de la jueza Mercedes Muñoz que no existía prueba alguna de que él preparó y lideró un plan delictivo para sustraer y distraer fondos públicos mediante contratos que el Instituto Nacional de Seguros (INS) suscribió con empresas extranjeras.

"Gratitud a Dios por haberme dado vida para estar hoy aquí. Tengo seis o siete años más que la esperanza de vida de una persona hombre costarricense y siempre temí no poder ver este día. Dios se llevó a Lorena (Clare, quien falleció el 17 de marzo pasado) de la par mía para tener este momento. Fue una lucha, pero me dejó acá para poder estar yo presente. Tal vez hubiera sido mejor si era al revés. Pero así es la voluntad de Dios", señaló el exmandatario a la prensa.

El exgobernante amplió su agradecimiento a su abogado Cristian Arguedas, así como a familiares, amigos y allegados, quienes —dijo— mantuvieron su fe en él frente a una "persecución atroz" de la Fiscalía y de su sucesor, Abel Pacheco (2002-2004).

Rodríguez aseguró haber perdonado a todos aquellos que participaron en el extenso proceso en su contra.

"Los he perdonado desde que estaba en la cárcel, sufriendo innecesariamente cuando vine voluntariamente a presentarme en el país, renunciando al cargo más alto que ningún centroamericano hasta ese momento había alcanzado (secretario general de la Organización de Estados Americanos - OEA). "Y, sin embargo, me metieron a la cárcel porque podía escaparme. Había renunciado a la inmunidad y a un cargo que me garantizaba una pensión muy grande si me quedaba seis meses más, para venir a presentarme en los tribunales, pero para escaparme después. Y cinco meses estuve en la cárcel con esa justificación. Yo a todos los perdono", declaró.

El expresidente también lamentó todo el tiempo que pasó entre el inicio de la pesquisa y su resolución, mientras abogó porque ello sea corregido mediante las reformas que sean necesarias.

Asimismo, el exmandatario expresó su admiración por los tribunales que "aguantan la presión pública" y las condenas "en juicios paralelos", para luego hacer un llamado a la ciudadanía a defender la independencia de los jueces.