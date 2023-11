“Si la UPAD fue una cachetada a la intimidad, lo del Central es un nocaut”, afirma experto

“En este país la ley es la principal fuente de derecho, no la jurisprudencia. Cuando se aprobó la Ley de Protección de Datos se incluyó una definición de qué es dato sensible. En mi criterio, utilizar votos previos a que el legislador dijera qué es un dato sensible, claramente es partir de una premisa, cuando menos, desactualizada”, aseveró.

La ley de 2011 sí incluye los datos socioeconómicos de las personas como un dato sensible, pero hasta ahora el Banco Central ha insistido en que estos no lo son precisamente por tratarse de información personal para uso estadístico, amparado en esa resolución de la Procuraduría que indica que la información crediticia no es sensible.