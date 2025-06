Si el PAC no regresa al Congreso en 2026 debe desaparecer, dice su presidente

Si el Partido Acción Ciudadana (PAC) no regresa en 2026 a la Asamblea Legislativa, la agrupación debería desaparecer.

Así de tajante fue el presidente de la agrupación, Fabián Solano, sobre lo que se juega el PAC en la venidera campaña electoral.

“Lo que el partido se juega en el año 2026 es su existencia. Si el partido no vuelve, como mínimo, a la Asamblea Legislativa, debe contemplar seriamente empezar un proceso para finalizar su proyecto en la sociedad costarricense, para cerrar, pues ya sería la segunda elección en donde no tiene ningún tipo de resultado.

Las declaraciones de Solano llegan en medio de la oficialidad de Claudia Dobles como única aspirante presidencial por el PAC, pues solo ella presentó su nombre para el cargo.

El jerarca celebró que el partido llevara una candidata de consenso como se esperaba, pues dijo, eso facilitará ese proceso trascendental que asume la agrupación.

“Es la primera vez que no hay convención desde el año 2002, eso no es generación espontánea, no es imposición, no es presión, eso se ha dado, como le digo, por medio de la construcción de un tejido político, poquito a poco”, aseguró.