¿Será Luis Diego Vargas candidato a vicepresidente de Natalia Díaz? Esto responden ambos

La exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y el ahora diputado independiente, Luis Diego Vargas, negaron que exista un ofrecimiento formal sobre la candidatura a la vicepresidencia en Unidos Podemos, aunque ninguno niega esa posibilidad.

La respuesta de ambos llega luego de que los diputados del Liberal Progresista, Eli Feinzaig y Gilberto Campos, acusaran a Vargas de oportunismo político al abandonar las filas del PLP para, presuntamente, asumir esa candidatura junto a Natalia Díaz, interesada en la carrera presidencial hacia 2026.

“Es una excelente persona, una liberal de verdad y yo como jefe de fracción en el PLP y con ella como ministra de la Presidencia tuvimos una comunicación exquisita, tengo una amistad con ella, tengo una comunicación clara para temas de Costa Rica, hemos hablado, pero no de esto, a ella también la toma por sorpresa mi renuncia, ella no sabía que iba a renunciar, más bien dijo que Eli me estaba tirando hacia donde ella y que iba a valorar conversar conmigo y yo soy de puertas abiertas”, aseveró Vargas.

“Tengo una muy buena relación con Luis Diego y lo respeto profundamente. Hasta el día de hoy, hemos hablado de Costa Rica, de lo que hay que cambiar, de cómo construir con seriedad. Y eso no depende de una bandera política. Estoy aquí para construir y eso significa abrir la puerta a personas valiosas, de muchos sectores que se nos suman todos los días. Aquí no estamos repartiendo puestos ni pensando con base en egos. Aunque le confieso a Eliécer que su teoría no está tan mala… podría invitar a Luis Diego a sumarse a este esfuerzo. Porque lo que viene no es una repartición, es una transición”, afirmó Díaz.

Ambos cuestionaron, además, la posición que asumió el PLP tras la salida de Vargas, que dijeron no responde a las inquietudes que surgen en una fracción que ya perdió a cuatro de los seis diputados con los que debutó en Cuesta de Moras.

“A mí me parece muy desafortunado que Eliécer Feinzaig intente tapar el desastre de su liderazgo buscando culpables donde no los hay. Cientos de personas se han ido de su partido, ¿y ahora resulta que todos se fueron porque estaban detrás de un puesto? Eso no solo es falso, sino ofensivo”, añadió Díaz.

Vargas, por su parte, insistió en que la posición de sus excompañeros de bancada es una “nube de humo” para desviar la atención sobre la situación del partido.

“Están tirando una nube de humo sobre el tema de Natalia para ver cómo desvían la atención de la bronca que tienen, que se les desarmó el partido, la responsabilidad está con la gente, ¿hoy tienen partido? Ni siquiera han renovado las estructuras.

“Muchas señales les di y no hicieron caso, les mandé una nota hace meses, entonces esto es meramente humo”, sentenció.

En su descargo de ayer, Feinzaig y Campos también cuestionaron que el propio Vargas, como jefe de fracción, había solicitado a las diputadas Johanna Obando y Cynthia Córdoba coherencia cuando renunciaron al PLP y les pidió abandonar también sus curules, por lo que es algo que, según ellos, también debería hacer el alajuelense.

“Mi curul me la dio la gente y es mucha la gente que se está yendo y esa gente me dice síganos representando, siga estando usted ahí”, respondió.

Vargas añadió que no se unirá al bloque de diputados independientes que sigue creciendo en Cuesta de Moras y que su futuro político lo analizará y comunicará oportunamente.