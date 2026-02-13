¿Será José María Villalta el nuevo jefe de fracción del Frente Amplio?

El diputado electo del Frente Amplio, José María Villalta, reconoció que está dispuesto a asumir la jefatura de fracción en el primer año del próximo cuatrienio si así lo decide su bancada.

En entrevista con Teletica.com, el abogado aseguró que, en su visión, el primer año de la venidera Asamblea será el más crítico de los cuatro, tanto por lo que se discutirá como por el contexto actual.

"Creemos que los primeros dos años, en general por mi experiencia, son los más intensos, porque se viene estrenando un Gobierno nuevo, hay una Asamblea donde muchos son inexpertos y entonces hay una curva de aprendizaje que a otros partidos les toma más tiempo; ya en el segundo año esa curva de aprendizaje se superó, pero todavía, digamos, viene el impulso de las grandes discusiones que quiere impulsar el Gobierno.

“Entonces, usualmente, el primer año es delicado porque es un proceso de acomodo, donde hay más propensión a los errores”, dijo Villalta.

Es posible, además, que el Ejecutivo impulse las reformas constitucionales que desea desde el inicio, pues esos cambios toman muchísimo tiempo en el Congreso.

Por eso, el diputado con más experiencia de los 57 que asumirán en mayo próximo, reconoce que podría ser la cabeza de un proyecto en el que, por primera vez, no estará solo.

“Esa es una decisión que tiene que tomar la nueva fracción. Yo estoy dispuesto a asumir el reto en cualquiera de esos años. También ya hemos hablado de que vamos a rotar la jefatura de fracción porque es parte de lo que le queremos demostrar a la ciudadanía, que tenemos muchas figuras que pueden liderar. Pero bueno, la fracción que llevamos también tiene otras personas que tienen mucha experiencia, como Edgardo Araya, como María Eugenia Román.

“Pero yo, por supuesto, si la fracción considera que en este primer año debo asumir ese rol, estoy dispuesto a hacerlo, pero también creo que en los años siguientes tenemos que hacer ese trabajo de formar esas otras figuras, para que otras figuras también puedan asumir”, finalizó.

Puede observar el próximo domingo la entrevista completa con el diputado frenteamplista en Teletica.com.

