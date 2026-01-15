Señalado por la DIS en supuesto plan para matar a Chaves es parte de campaña de Fernando Zamora

Óscar Campos, una de las seis personas señaladas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) por presuntamente conspirar en un atentado contra la vida del presidente Rodrigo Chaves, es parte de la campaña del Partido Nueva Generación (PNG), de Fernando Zamora.

En diciembre anterior, Zamora dio la bienvenida a Campos a su campaña y lo presentó como líder del movimiento agrario Encuentro Nacional.

Este jueves, luego de conocerse esa acusación, el PNG y el propio Zamora convocaron a una conferencia de prensa que tendrá lugar este jueves a las 9 a. m.

“Estamos recabando información para esa conferencia de mañana. Le puedo decir en este momento que nos sorprende lo dicho hoy, pero no vamos a emitir declaraciones hasta mañana en esa conferencia”, aseveró Zamora a Teletica.com cuando se le contactó para conocer la versión de la agrupación al respecto.

También se intentó conversar con Campos, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

La Fiscalía General confirmó este miércoles a Teletica.com que la DIS amplió hoy la denuncia por el presunto plan para acabar con la vida de Chaves.

Junto a Campos, se incluyó también a Célimo Guido. Ambos fueron diputados de la República entre 1998 y 2002.

Más recientemente fueron parte del Movimiento Rescate Nacional, agrupación que fue conocida en el marco de violentas protestas en la administración de Carlos Alvarado en 2020, por negociones que el gobierno sostenía con el Fondo Monetario Internacional.

Por acontecimientos ocurridos durante esas manifestaciones también se presentaron denuncias contra ambos, y otras seis personas.

Junto a los excongresistas, también fue denunciado el comunicador Érick Sojo, conocido como “Este Paisano”, además de dos personas de apellidos Ziesing y Ramírez.

Estos seis sujetos se suman a la comunicadora social Stella Chinchilla, a quien la Dirección de Inteligencia y Seguridad le atribuye —a partir de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp— un supuesto pago a un sicario para matar al mandatario.

El propio Chaves dijo hoy, en conferencia de prensa, que ese supuesto plan incluía colocar a Guido como un presidente temporal.