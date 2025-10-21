¿Seguirá Laura Fernández la línea de comunicación de Rodrigo Chaves?

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, aseguró que no seguirá la línea de comunicación del presidente Rodrigo Chaves y defendió que es “una persona independiente”.

Lo hizo en el programa Sepamos ser libres, de Teletica Radio, que se estrenó este lunes.

“El estilo de comunicación de Laura es el estilo de comunicación de Laura, yo soy una persona independiente. Si usted lo que quiere decir es si voy a tener la misma línea de comunicación del Presidente, eso es imposible, porque el Presidente y yo somos personas diferentes”, aseveró.

“Yo soy una persona firme, que tengo un criterio experto, soy conocida como una persona muy técnica, me gustan las decisiones técnicas, pero me gusta la eficiencia, los resultados, no me gusta la mentira, no me gusta el cambalache o la negociación turbia, soy una persona de trato sencillo, de puertas abiertas, la gente que me conoce sabe que me gusta generar consensos”, añadió.

Fernández aseguró que su comunicación será “de puertas abiertas”, pero que sabe que esa transparencia puede incomodar a algunos.

“Las personas que esperan que los que estamos al frente de las instituciones o de la toma de decisiones seamos políticamente correctos y que decir las cosas de frente, transparentemente, eso significa ofender a los demás; al contrario, decir las cosas disimulando es una ofensa al pueblo de Costa Rica, que es a quien uno se debe”, dijo.

Finalmente, Fernández también respondió si estará dispuesta a ser incomodada con preguntas de la prensa en esta campaña que inicia y que, se prevé, será compleja.