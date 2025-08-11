Se acabó el debate de jornadas 4/3: guillotina cae sobre 2.499 mociones

Este lunes se realizó la última de las 14 sesiones que, por reglamento, tenían los diputados para el análisis de mociones del proyecto de jornadas labores excepcionales o jornadas 4/3.

Durante esas 14 sesiones, el Plenario Legislativo logró discutir solo 65 de las 2.564 mociones presentadas al proyecto tramitado por vía rápida. Eso significa que, a partir de ahora, la guillotina legislativa caerá sobre las restantes 2.499, que se votarán sin que exista ningún debate al respecto.

Aun así, ese mecánico proceso no es una garantía de celeridad.

¿Qué viene?

Hasta ahora, una mayoría del Plenario se ha negado a aprobar las mociones discutidas, la gran mayoría presentadas por la fracción del Frente Amplio.

En esa lista se incluyen una larga lista de propuestas de consulta, incluso al propio Ministerio de Trabajo, lo que ha causado indignación entre la bancada frenteamplista y una minoría de otros diputados que también adversan la autorización para estas cuestionadas jornadas de 12 horas.

Con un avance tan escueto y un bloqueo ten férreo, el panorama del expediente no es para nada sencillo.

A esa enorme lista de enmiendas por votar hay que sumar también la anunciada presentación de mociones de reiteración, que perfectamente puede duplicar esa cantidad.

Tampoco hay que olvidar que la posibilidad de presentar mociones de orden existe y que estas sí permiten el uso de la palabra, o que las constantes pérdidas de cuórum en la Asamblea Legislativa roban largos periodos a las sesiones.

También está claro que hay otros temas prioritarios en el Congreso, incluida la inminente discusión del eventual desafuero del presidente Rodrigo Chaves o el análisis del presupuesto nacional de 2026.