Sala IV ordena a Chaves responder consultas sobre cuestionado nombramiento en INDER

La Sala Constitucional ordenó al presidente Rodrigo Chaves responder, de forma detallada, las consultas hechas por el Frente Amplio respecto a los cuestionamientos por el nombramiento de Juan Ignacio Rodríguez como presidente del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Rodríguez fue nombrado pese a figurar como relacionado en el caso Azteca, que investigaba los presuntos delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y tráfico de influencias, entre otros.

Ante esto, el diputado frenteamplista, Antonio Ortega, le solicitó detalles al presidente Chaves, quien respondió de forma escueta.

Los magistrados determinaron que el mandatario violentó así los derechos fundamentales de Ortega.

Juan Ignacio Rodríguez fue nombrado jerarca del INDER a inicios de este 2025, pero tras la ola de críticas por sus presuntos nexos con el narco, renunció al cargo.

Según un expediente del OIJ, el exjerarca mantuvo llamadas con líderes de la agrupación detenida por el caso Azteca, donde incluso fue investigado como uno de los aparentes proveedores de droga de la organización.

Ahora, el Frente Amplio exige que el Gobierno utilice sus órganos de inteligencia para investigar los perfiles de las personas antes de ser nombradas en los diferentes puestos.

El fallo de la Sala IV confirma que el Gobierno está obligado a responder sobre las decisiones que involucran a figuras de confianza en instituciones públicas, especialmente cuando hay sospechas de vínculos con redes criminales.