“Sala IV, haga lo que considere”: Chaves niega violar derechos a privados de libertad

El presidente Rodrigo Chaves rechazó, la tarde de este miércoles, que existan violaciones a los derechos humanos derivadas de las restricciones que impuso el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) en el nuevo “Circuito de Alta Contención”.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario defendió las acciones emprendidas por el titular del ramo, Gerald Campos, en el último mes, que incluyen un traslado 1.000 reclusos a un espacio reorganizado en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela, así como la limitación de las visitas y encomiendas que estos reciben.

Las disposiciones han sido cuestionadas en por lo menos cinco recursos presentados contra la Sala Constitucional. Uno de estos es precisamente contra la propia creación del “Circuito de Alta Contención”, mientras que los otros cuatro están dirigidos contra las restricciones impuestas para esos espacios.

"No confundan la gordura con la hinchazón. No digan que se están violando derechos humanos de los presos, no. Se están respetando. Lo que estamos haciendo es poniéndoles orden", aseguró el gobernante.