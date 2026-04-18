Sala IV frena permisos de tala para proyecto hotelero en el Golfo de Papagayo

La Sala Constitucional dictó una serie de medidas cautelares para frenar la tala de cientos de árboles en el Golfo de Papagayo.

La decisión fue tomada por el magistrado instructor, Fernando Cruz, en medio de la acción de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano de apellidos Xatruch Ovares en contra del reglamento que permite y regula la actividad inmobiliaria en ese polo turístico, una regulación que permitió otorgar los permisos de tala para un proyecto hotelero.

“Como magistrado instructor, adopté la medida cautelar pedida y que se ajusta a las condiciones y características del caso, suspendiendo cualquier actividad que tenga que ver con este desarrollo hotelero o que tenga que ver con la tala de árboles en esa zona.

“Hasta tanto no se resuelva, para evitar daños irreparables en el eventual caso de que se declarara con lugar, pero todavía eso es incierto, es una medida cautelar para proteger al máximo las pretensiones y las objeciones en la acción”, explicó Cruz.

La acción, que se tramita bajo el expediente 25-024408-0007-CO, cuestiona que el reglamento permite trasladar derechos de construcción entre terrenos, lo que podría superar los límites de densidad establecidos por concesión y transformar el modelo de desarrollo de baja densidad originalmente previsto.

Esto, según el recurrente, amenaza con vulnerar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, “al haberse aprobado sin estudios técnicos suficientes, evaluación ambiental estratégica ni procesos de consulta pública, y al prescindir de un análisis integral sobre impactos acumulativos y capacidad de carga ambiental”.

Hasta tanto no se resuelva el fondo de la acción, o se disponga otra cosa, Fernando Cruz dispuso las siguientes medidas:

A) Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en el contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera.

B) Se suspende el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

C) Se suspende el dictado de actos administrativos, en particular provenientes del MINAE, SETENA e ICT, dictados al amparo de la normativa cuestionada en esta acción.



El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), defendió que el permiso otorgado "no corresponde a la eliminación de un bosque protegido, según la definición establecida en la legislación forestal costarricense. La intervención se autorizó en un área que no cumple con los criterios legales de bosque, tras verificación técnica en campo y revisión cartográfica".