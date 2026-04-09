Sala IV condena a Hacienda por negarse a trasladar aumento del FEES 2025

La Sala Constitucional condenó al Ministerio de Hacienda, este miércoles, por negarse a trasladar a las universidades públicas ₡11.521 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondientes al 2025.

Por mayoría, los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo presentado por los rectores y la representación estudiantil universitaria ante la negativa de la cartera de cumplir con el aumento aprobado del 2% para ese periodo.

Los recurrentes alegaron que la retención de esos fondos “compromete el funcionamiento de las universidades públicas, al limitar su capacidad para atender las necesidades de la población estudiantil y del personal funcionariado”.

Hacienda, sin embargo, se negó a ese traslado al alegar que se trataba de un gasto nuevo y redirigir esos recursos al pago de la deuda del Estado.

En la sentencia 2026-012063, la Sala concluyó que esa omisión de Hacienda vulneró el derecho a la educación; y, además, recordó que el incremento del 2% al FEES fue aprobado mediante ley por el Congreso.

“Para la mayoría del Tribunal, el Ministerio de Hacienda no podía desconocer una disposición legal ya aprobada, pues la Constitución obliga al Estado a garantizar el financiamiento de la educación superior pública y a respetar la autonomía de las universidades estatales, tanto en su funcionamiento como en su gestión financiera.

“En ese sentido, subrayó que el cumplimiento del aumento del 2% al FEES era obligatorio para la Administración”, dijo la Sala.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional aclaró que, debido al principio de anualidad presupuestaria, no es posible ordenar el giro de los recursos correspondientes al ejercicio económico 2025 una vez finalizado dicho período, de manera que solo se puede prevenir a las autoridades recurridas a que se abstengan de incurrir nuevamente en este tipo de omisiones.

El fallo de la Sala llega en momentos en que el Gobierno negocia con las universidades el presupuesto del FEES 2027, con una primera propuesta del Ejecutivo de no aumentar el monto ya aprobado en el 2026.

