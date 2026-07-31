Sala IV anula decisión del Congreso de devolver nómina y extiende nombramiento de magistrados

La Sala Constitucional anuló la decisión de la Asamblea Legislativa de devolver la nómina de magistrados suplentes a la Corte y, en su lugar, prorrogó provisionalmente los nombramientos de estos, que vencieron el 16 de diciembre anterior.

Mediante resolución 2026-13498, una mayoría del Alto Tribunal declaró con lugar un amparo en el que un ciudadano alegó que la falta de designación de los sustitutos, por parte del Congreso, vulneró su derecho de acceso a la justicia constitucional.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una solicitud de posición a la presidenta del Parlamento, Yara Jiménez.

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