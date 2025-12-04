Sala IV alerta de “crisis” por vencimiento de nombramientos de magistrados suplentes

La Sala Constitucional advirtió que Costa Rica “está a las puertas de una crisis institucional” ante el inminente vencimiento del nombramiento de sus magistrados suplentes.

Mediante un pronunciamiento, emitido la mañana de este jueves, el Alto Tribunal hizo ver la urgencia de que la Asamblea Legislativa realice las designaciones, dadas las “graves consecuencias” que se podrían derivar de la falta de los nombramientos.

Precisamente, el Parlamento recibió desde el 15 de octubre pasado la nómina de candidatos a sustitutos, sin que a la fecha se hayan concretado decisiones efectivas para solventar el problema a tiempo.

Entre las repercusiones detalladas en el documento se encuentra la eventual paralización de las funciones jurisdiccionales de la Sala. Ello implica una afectación directa a los usuarios del servicio de justicia constitucional, como a los asegurados que aguardan por medicamentos, procedimientos o intervenciones quirúrgicas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya postergación puede comprometer seriamente su salud e incluso su vida.

La comunicación —que se hizo en paralelo a una carta que se envió al presidente del Congreso, Rodrigo Arias— recordó que la interrupción en el funcionamiento de la Sala impacta la protección de los derechos fundamentales de los habitantes, lo que, además, haría incurrir al Estado costarricense en responsabilidad internacional.

El Alto Tribunal reconoció los esfuerzos impulsados por algunas instancias de la Asamblea, pero también insistió en la necesidad de respuestas para una tutela efectiva de las garantías de los ciudadanos, a fin de evitar una “afectación al orden constitucional y al Estado de Derecho”.