Sala IV admite recurso por falta de magistrados suplentes y pide explicaciones al Congreso

La Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo presentado por tres ciudadanas costarricenses, respaldado por más de 1.800 firmas, en el que se cuestiona la falta de nombramiento de magistrados suplentes para ese tribunal.

Como parte del trámite, los magistrados ordenaron solicitar un informe a la Asamblea Legislativa sobre los hechos señalados en el expediente 26-022114-0007-CO.



La resolución dispone que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, deberá rendir la información correspondiente en un plazo de tres días hábiles, por lo que la respuesta deberá ser presentada, a más tardar, este viernes.



El recurso fue interpuesto en medio del atraso que enfrenta el Plenario Legislativo para designar a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Hasta la fecha, se han realizado más de diez rondas de votación sin que se haya logrado elegir a uno solo de los candidatos propuestos.



El Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha mantenido su posición de no respaldar a ninguno de los 18 aspirantes incluidos en la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia. La agrupación sostiene que el Poder Judicial debe enviar una nueva lista de postulantes para que sea analizada por la Asamblea Legislativa.



El pasado 2 de julio, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, y el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicaron que la decisión de no apoyar las candidaturas responde a la falta de consenso entre los nombres propuestos por la Corte Plena.



Por su parte, diputados de oposición han manifestado que no respaldarán una eventual devolución de la nómina a la Corte Suprema de Justicia. Semanas atrás, magistrados del máximo tribunal señalaron que la lista de 18 candidatos se mantiene vigente y que no se han recibido justificaciones sobre el rechazo de los postulantes.



Asimismo, varios magistrados y el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, han señalado que la falta de nombramientos ha provocado la acumulación de expedientes en ese órgano jurisdiccional debido a la ausencia de los magistrados suplentes requeridos para atender los casos.