Sala III presentará en tres semanas hoja de ruta para reformar Código Procesal Penal

La Sala III presentará el próximo 6 de julio a los magistrados de la Corte Plena los resultados de la revisión integral que desde hace meses realiza al Código Procesal Penal.

Ese análisis, que llevan adelante la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, y el también magistrado Gerardo Alfaro, busca sentar las bases de lo que promete ser una ambiciosa reforma al código que establece las reglas, pasos y garantías que tiene el proceso penal en Costa Rica.

Solano explicó que llevan meses tratando de optimizar e identificar cuellos de botella que permitan hacer más expedita la resolución de estos procesos que tanto inciden en la mora judicial.

La idea, planteada hoy a la Corte, es que luego de presentar este análisis se inicie un proceso de discusión con el Ministerio Público, la Procuraduría General, el Colegio de Abogados y otras entidades para discutir cuáles son las reformas necesarias.

Posteriormente, se planteó la posibilidad de que un magistrado titular de la Sala III pueda solicitar un permiso con goce de trabajo para abocarse, alrededor de tres meses, a la redacción de esa reforma.

“En este primer momento de esta discusión que vamos a realizar con otras instituciones, queremos discutir diferentes aspectos del proceso penal. Estamos de acuerdo en que en su momento se pueda sacar a una persona magistrada para el siguiente paso”, dijo Solano.

En esa discusión, la magistrada presidenta adelantó que se ha discutido “seriamente” temas como separar las legislaciones entre la criminalidad grave y la ordinaria.

“Queremos presentar un acercamiento a un modelo ideológico que nos permita decirles a ustedes ‘esto es lo que nosotros proponemos', que se trabaje con alguna arquitectura”, añadió Alfaro.