Sala Constitucional rechaza discusión del veto a pensión anticipada del OIJ

La Sala Constitucional declaró inadmisible el proceso de discusión del veto sobre la pensión anticipada para agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La decisión de los magistrados se tomó al considerar que el trámite enviado por la Asamblea Legislativa llegó de manera prematura. El Poder Ejecutivo había aplicado un veto por dos razones: una de oportunidad y conveniencia, y otra por temas de constitucionalidad.

Según el criterio de la Sala IV, el Congreso primero debía pronunciarse sobre el veto de oportunidad y conveniencia, y posteriormente proceder con el análisis constitucional.

El proyecto en discusión busca incorporar nuevas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de permitir la jubilación anticipada de los agentes del OIJ.