Román Macaya y Daniel Salas niegan aspiraciones presidenciales

El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, y el ministro de Salud, Daniel Salas, negaron cualquier interés en participar en las elecciones presidenciales de 2022.

"He reiterado, numerosas veces, que yo no soy ni precandidato ni candidato a ningún concurso político. Eso no está en mi futuro", dijo este jueves ante los cuestionamientos de la prensa.



Macaya, quien fue precandidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) en procesos electorales pasados, fue tajante en su respuesta. Además, dijo que no "quisiera que se mezcle la política con el manejo de una pandemia".



"No estoy dejando ningún portillo abierto, no estoy diciendo 'me lo estoy pensando', no estoy diciendo 'este no es el momento', estoy diciendo no. Estamos en pandemia, estamos enfocados en eso y a eso es a lo que me voy a dedicar en los próximos 15 meses", expresó el jerarca de la CCSS.



"Mi intención es entregarle las llaves de la oficina de la Presidencia Ejecutiva a mi sucesor en un poco más de 15 meses", agregó.



El ministro Salas también respondió a la pregunta, aunque de forma más escueta.

"Como lo he anotado anteriormente, no está dentro de mi planificación ninguna aspiración política en este momento", dijo durante una conferencia de prensa "extraordinaria" sobre vacunación contra COVID-19.



Según el calendario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los funcionarios públicos de alto rango que quieran postularse como candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República deben renunciar, a más tardar, el 5 de febrero de 2020.