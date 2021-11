Rolando Araya: “Johnny no es mi partidario, pero es mi hermano”

“Johnny no es mi partidario, pero es mi hermano”: así reaccionó el candidato presidencial del Partido Costa Rica Justa, Rolando Araya, tras conocer la detención de su hermano Johnny Araya, alcalde de San José, sospechoso en el caso Diamante.



Horas antes, la agrupación había enviado un pronunciamiento que negaba vínculos políticos con el jerarca investigado; pero el aspirante a la Presidencia resaltó, más tarde, la relación emocional que existe.

“Johnny no es mi partidario, pero es mi hermano y me produce un gran dolor verlo en los apuros en que se encuentra. Y hablo aquí no solo por mi, hablo por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, que nos produce dolor esto. Me parece que eso es natural en todo ser

humano.

"Yo creo, sin embargo, que la justicia debe de llegar hasta donde debe llegar. Que se deben de hacer las investigaciones. Yo confío y espero que Johnny salga airoso, que pueda dar las explicaciones del caso y que pueda salir bien de todo este enredo. Pero bueno, esto tiene una implicación emocional en nosotros. En mi caso, no tiene implicación política”, manifestó Rolando Araya.

Declaración de Rolando Araya:





Johnny Araya es uno de los seis alcaldes detenidos, este lunes, por el caso Diamante. El jerarca fue aprehendido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en su casa de habitación, ubicada en Rohrmoser.

Posteriormente, los agentes judiciales lo trasladaron hasta el II Circuito Judicial, en Goicoechea, donde tendrá que rendir su declaración indagatoria y enfrentar la respectiva audiencia de medidas cautelares.