Rodrigo Chaves y Nayib Bukele se reencontrarán en El Salvador

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, visitará El Salvador el próximo jueves.

La información la dieron a conocer la mañana de este martes ambos gobiernos, en una invitación girada a los medios de comunicación que deseen dar cobertura a la gira del mandatario en ese país.

El gobernante costarricense incluso sostendrá un encuentro con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, que será el tercero.

Chaves aterrizará antes del mediodía en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Luego será recibido por su par salvadoreño en la Quinta Presidencial en el Lago de Coatepeque.



Se trata de la segunda visita que el presidente costarricense hace a El Salvador. La primera fue el 1.° de junio de 2024, con motivo de la toma de posesión del segundo mandato del popular gobernante salvadoreño.

La restante reunión tuvo lugar en Costa Rica, cuando Bukele realizó una visita de Estado entre el 9 de 12 de noviembre de 2024. En uno de sus encuentros, el mandatario costarricense le dio la máxima distinción diplomática a su homólogo.

También le ofreció una cena en el Teatro Nacional y lo llevó a inspeccionar el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (más conocido como "La Reforma").

Este nuevo encuentro tendrá lugar en medio de la campaña política, y tan solo seis días antes de que la Asamblea Legislativa discuta y vote una solicitud de levantamiento de la inmunidad de la que goza Chaves, para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pueda procesarlo por presunta beligerancia política.

