Rodrigo Chaves utilizó empresa reclutadora para elegir a vicepresidente y diputados

El candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, utilizó una empresa reclutadora para elegir a su primer vicepresidente y un grupo de sus aspirantes a diputados.



Aunque dijo no precisar qué porcentaje de la nómina de su partido se eligió de esta forma, sí defendió que cree más en el mérito que en entregar puestos a “amigotes”.

“Existen muchos mitos en Costa Rica, uno de ellos es que solo entre amigotes se puede formar equipo. Yo he visto gobiernos e instituciones internacionales reclutar a la persona correcta para el puesto en lugar de darle el puesto a las personas que se los tienen que dar.

“Usted tiene razón de que el currículo de una persona se usa como uno de los instrumentos para predecir su desempeño en un puesto, pero no es el único, y el currículo no es solo capacidad académica”, dijo.

Chaves puso como ejemplo a Stephan Brunner, doctor en Economía y candidato a la primera vicepresidencia.

“Lo entrevisté cuatro o cinco veces, como hacía yo cuando reclutaba ejecutivos en el Banco Mundial. Referencias, hoja de vida, valores, hicimos pruebas de inteligencia emocional… Estoy feliz, porque Costa Rica va a necesitar puestos complicadísimos en el MEP, CCSS, ICE, donde tenemos que buscar a las mejores personas y no tienen que ser mis amigos”, aseguró.

¿Cuántos fueron seleccionados así?

Algunos, no quiero entrar en detalles, tendría que sacar cuentas, pero no fueron todos, aunque todos pasaron por un proceso de selección, algunos con ayuda de una reclutadora profesional y otros con los mismos criterios.

¿Por qué no todos?

Primero es caro, eso lo pagué yo de mi bolsa, algunos de los que yo nominé porque el proceso de selección era estricto, basados en términos de referencia, basado en competencias, habilidades, inteligencia emocional, la gente tuvo que tomar exámenes, etc.

Pero ofrecían una promesa, no una oferta de trabajo, por ejemplo en el caso de los diputados.

Primero, los diputados los propuse en un proceso a la Asamblea Nacional, ellos podían haber dicho no, no queremos, porque el proceso fue democrático, pero la propuesta nuestra fue poner gente que fue pasada o tamizada por no sé cuántos coladores.

¿Las personas sabían que era para eso cuando llegaban a una entrevista?

Cuando ellos vinieron a entrevistarse conmigo ellos sabían a qué venían. Cómo, cuándo y dónde supieron, yo no sé.

¿Pero cómo se manejó la oferta?

Esos son detalles operativos, cuando a usted lo invitan a una entrevista no sabe si le van a dar el puesto.

Pero usted no está dando el puesto, está dando la expectativa del puesto.

Yo estoy diciendo, si usted pasa estos exámenes, estas entrevistas y está dispuesto, lo vamos a postular a la asamblea del partido y la asamblea le puede decir sí o no, y después de eso se va tener que ir a ganar los votos de la gente, no le cobramos un peso, esto no es como en la Unidad (PUSC) u otros partidos que piden contribución para ser diputados, nosotros no cobramos, nosotros decimos quiere usted servir a su país e ir a hacer campaña para ganarse primero la nominación y luego el puesto, el doctor Brunner me está acompañando en la papeleta sin estar pagando nada.

¿Ni están recibiendo nada?

No están recibiendo nada, podrían servir el país si fueran electos. Ellos están haciendo lo que están haciendo y no reciben dinero, pero imagínese reclutar al presidente de la CCSS o del ICE bajo esos criterios en lugar de dárselo a alguien por ser la nieta de tal, esa es la gran diferencia.

Chaves aseguró que en un eventual gobierno utilizará ese mismo sistema para elegir a los ministros que integrarían su gabinete.